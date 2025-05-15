В Пензе москвича осудили за контрабанду военных изделий

В Пензе вступил в силу приговор 56-летнему москвичу, который хотел вывезти из страны изделия военного назначения.
Мужчина действовал в интересах иностранного государства и планировал отправить контрабанду за границу.
На жителя столицы завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.
Суд вынес приговор: 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев. Также он должен будет выплатить штраф 100 000 рублей.
Ранее в Пензе сотрудники регионального управления ФСБ раскрыли кустарную мастерскую по изготовлению и переделке огнестрельного оружия и боеприпасов.
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