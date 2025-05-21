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Криминал

В Пензе наемный работник избил и ограбил заказчицу

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39-летняя жительница Железнодорожного района Пензы стала жертвой разбойного нападения в собственном доме. Ее ограбил мужчина, которого она наняла построить дровник.

«Вызвала клининговую компанию, человек приехал, убрался, мы с ней сидели, пили чай. Я поделилась - мне надо сделать дровник. Она говорит: «У меня есть брат, давай приглашу, у него нет денег, пускай поможет». Была Пасха, он приехал, привез яйца, познакомились. Потом через несколько дней приехал делать, на протяжении трех дней делал», - рассказала горожанка.

Мужчина находился в доме с утра до вечера, но так и не завершил постройку. На третий день он напал на хозяйку: бил по животу, таскал за волосы и приставлял нож к ее шее, требуя отдать ценности.

В Пензе наемный работник избил и ограбил заказчицу

В Пензе наемный работник избил и ограбил заказчицу

«Он снял кольца мои, деньги из кошелька забрал, кошелек забрал, где карты лежали. Все очистил, нет у меня ничего», - отметила пензячка.

В Пензе наемный работник избил и ограбил заказчицу

Жертве удалось выпроводить агрессора: не ругаясь, она сказала, что купит ему все, что тот пожелает, если он сопроводит ее в магазин, а сама дождалась, когда мужчина выйдет за калитку, и позвонила в полицию.

Сотрудники нашли и задержали злоумышленника - им оказался ранее судимый 36-летний пензенец. Стоимость похищенного составила около 31 000 рублей.

Золото нападавший продал неизвестному, деньги потратил, но не успел сбыть краденые телефоны, их полицейские изъяли и вернули владелице.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в областном УМВД РФ.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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