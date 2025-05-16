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Криминал

Силовики при проверке машин выявили 21 мигранта-нарушителя

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В Пензенской области силовики в течение 2 недель проводили очередной этап спецоперации в сфере транспорта. Ее цель - выявление и пресечение перевозки контрабанды и оружия, незаконной миграции, а также поиск тех, кто скрывается от следствия и суда.

Силовики при проверке машин выявили 21 мигранта-нарушителя

В проверке автомобилей участвовали сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии. Им удалось задержать 2 граждан, находящихся в федеральном розыске, и выявить 21 мигранта, нарушающего требования законодательства.

Силовики при проверке машин выявили 21 мигранта-нарушителя

«Было составлено 357 протоколов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности в области транспорта на общую сумму 4,79 миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Силовики при проверке машин выявили 21 мигранта-нарушителя

Также удалось изъять из незаконного оборота 3 грамма наркотического вещества растительного происхождения (возбуждено уголовное дело).

Всего к административной ответственности по результатам этапа спецоперации привлекли 4 212 человек.

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Источник — фото ФСБ
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