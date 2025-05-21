Пензячку придавило стеклом на складе: возбуждено уголовное дело

21.05.2025 | 18:20

В Пензе возбудили уголовное дело по факту травмирования работницы склада в Октябрьском районе. Здоровью женщины причинен тяжкий вред.

ЧП случилось 18 апреля на улице Гагарина. Во время погрузки на пензячку упали стекла с металлической конструкции.

На помощь ей пришли сотрудники пожарно-спасательного центра. Они перенесли пострадавшую в машину скорой.

Женщину госпитализировали, ей оказали квалифицированную медицинскую помощь.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение правил безопасности при проведении работ и допустившего их нарушение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по область Татьяна Махницкая.