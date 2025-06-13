В Пензе обнаружили поддельный сертификат о владении русским языком

13.06.2025 | 14:15

В Пензе задержали 29-летнего иностранца, предъявившего поддельный сертификат о владении русским языком.

Гражданин одного из государств ближнего зарубежья обратился в отдел полиции по вопросам миграции, чтобы оформить патент.

Полицейские заподозрили, что сертификат о владении русским языком поддельный, и инициировали проведение экспертизы, которая в итоге подтвердила их догадку.

Тогда мужчина признался, что купил справку в Рязани у неизвестных людей.

За использование подложного документа в отношении мигранта возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.