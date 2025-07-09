Криминал

Никольчанка, выбросившая из окна подругу, попросила себя оправдать

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65-летняя жительница Никольска, которую осудили за убийство 66-летней подруги, попросила в апелляции оправдать ее или же переквалифицировать ее действия по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Преступление было совершено в ночь с 25 на 26 июня 2024 года. Подруги распивали спиртное в квартире младшей из них, расположенной на улице Ленина в Никольске. Женщины поссорились. Хозяйка квартиры подошла к гостье, стоявшей у открытого окна на кухне, и вытолкнула ее наружу.

Никольчанка, выбросившая из окна подругу, попросила себя оправдать

Женщина упала со второго этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

Никольчанка, выбросившая из окна подругу, попросила себя оправдать

Злоумышленницу запечатлели камеры видеонаблюдения. Анализ записей показал, что в течение ночи и до утра пенсионерка неоднократно подходила к телу погибшей подруги, пыталась нащупать пульс, наносила удары, старалась оттащить женщину в сторону.

Убийцу задержали в ее квартире полицейские, которые прибыли по вызову прохожего, заметившего происшествие.

Свою вину никольчанка признала. Как она рассказала, подруга жаловалась ей, говорила, что переживает о смерти своего сожителя и хочет отправиться вслед за ним. Со злости, не желая больше слушать приятельницу, злоумышленница подошла к ней сзади, произнесла: «Ну и иди!», обеими руками схватила ее за талию и вытолкнула.

«В судебном заседании подсудимая стала отрицать свою причастность к убийству, с ее слов, она просто хотела отвлечь подругу от грустных мыслей, подошла к ней и дотронулась до нее руками, но та повернула голову и соскользнула вниз», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Никольский районный суд приговорил пенсионерку к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобы - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.

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Источник — фото УМВД
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