Никольчанка, выбросившая из окна подругу, попросила себя оправдать

09.07.2025 | 12:39

65-летняя жительница Никольска, которую осудили за убийство 66-летней подруги, попросила в апелляции оправдать ее или же переквалифицировать ее действия по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Преступление было совершено в ночь с 25 на 26 июня 2024 года. Подруги распивали спиртное в квартире младшей из них, расположенной на улице Ленина в Никольске. Женщины поссорились. Хозяйка квартиры подошла к гостье, стоявшей у открытого окна на кухне, и вытолкнула ее наружу.

Женщина упала со второго этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

Злоумышленницу запечатлели камеры видеонаблюдения. Анализ записей показал, что в течение ночи и до утра пенсионерка неоднократно подходила к телу погибшей подруги, пыталась нащупать пульс, наносила удары, старалась оттащить женщину в сторону.

Убийцу задержали в ее квартире полицейские, которые прибыли по вызову прохожего, заметившего происшествие.

Свою вину никольчанка признала. Как она рассказала, подруга жаловалась ей, говорила, что переживает о смерти своего сожителя и хочет отправиться вслед за ним. Со злости, не желая больше слушать приятельницу, злоумышленница подошла к ней сзади, произнесла: «Ну и иди!», обеими руками схватила ее за талию и вытолкнула.

«В судебном заседании подсудимая стала отрицать свою причастность к убийству, с ее слов, она просто хотела отвлечь подругу от грустных мыслей, подошла к ней и дотронулась до нее руками, но та повернула голову и соскользнула вниз», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Никольский районный суд приговорил пенсионерку к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденная и ее защитник подали апелляционные жалобы.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобы - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова.