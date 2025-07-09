Подпольный оружейник: хобби подвело пензенца под статью

09.07.2025 | 10:37

29-летнего жителя Пензы обвинили в незаконном приобретении, хранении, изготовлении и сбыте оружия и боеприпасов. Для мужчины эта деятельность была хобби.

Подпольный оружейник с января 2018-го по апрель 2025-го переделал в боевые охолощенный пистолет-пулемет «Витязь» и макет массогабаритного автомата Калашникова. Кроме того, на токарном станке пензенец изготовил приборы для бесшумной стрельбы.

Запрещенное нашли в гараже и на территории у дома мужчины. Также полицейские изъяли основные части оружия и более 630 патронов разного калибра.

Свою вину пензенец признал. На вопрос полицейских, почему он не сдал имевшееся у него боевое оружие, мужчина ответил, что счел маленькой сумму, положенную за это в качестве вознаграждения.

«По его словам, переделка оружия - его хобби. Данной деятельностью он занимался в гараже, где у него было соответствующее оборудование. Однако оперативники выяснили, что ранее злоумышленник незаконно переделал два гладкоствольных ружья в нарезные и сбыл их в дальнейшем за денежное вознаграждение в сумме 65 000 рублей двум покупателям», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Полиция установила личности этих клиентов, их доставили в отделение. В отношении мужчин возбудили уголовные дела, приобретенное оружие изъяли.

«В настоящее время расследование продолжается. В отношении продавца и покупателей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в пресс-службе.