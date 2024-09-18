После прогулки по Сердобску житель Молдовы предстал перед судом

18.09.2024 | 18:55

В Сердобске суд рассмотрел уголовное дело 54-летнего гражданина Республики Молдовы. Мужчина попытался дать взятку служителю закона.

2 августа иностранного гостя остановил инспектор ГАИ - за то, что тот нарушил правила дорожного движения, будучи пешеходом.

Составляя протокол, сотрудник полиции выяснил, что мужчина преступил нормы миграционного законодательства. Тогда нарушитель предложил ему 10 тыс. рублей за игнорирование этого факта, но полицейский отказался от денег.

Для дальнейшего разбирательства мигранта доставили в ОМВД России по Сердобскому району. Там он вновь попытался дать деньги, удвоив сумму, в этот раз - инспектору отделения по вопросам миграции. Однако тот, как и его коллега, не стал принимать мзду.

Иностранец, взятый под стражу, затем оказался на скамье подсудимых.

«Виновному назначено назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.