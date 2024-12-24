Глава Следкома РФ потребовал доклад по делу об аварийном доме в Пензе

24.12.2024 | 08:52

В информационный центр Следственного комитета России обратилась пензячка, проживающая в аварийном доме на улице Пригородной (поселок Монтажный).

Дом построен в 1955 году, в 2018-м его признали аварийным. Расселение назначили на 2029-й.

Жители просили управляющую компанию провести ремонт, однако та никаких работ не провела. Хождение по различным инстанциям закончилось безрезультатно, и пензенцы обратились в СК.

Летом 2024-го по факту разрушения здания было возбуждено уголовное дело.

«Несмотря на это, семья заявительницы с двумя несовершеннолетними детьми продолжает проживать в небезопасных условиях в строении, в котором систематически происходят обрушения межэтажных перекрытий», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ Владимира Игнатенкова повторный доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.