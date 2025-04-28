В Пензе на ребенка обрушилась часть потолка в магазине

28.04.2025 | 16:27

В субботу, 26 апреля, в магазине на улице Ладожской в Пензе случилось ЧП, в котором едва не пострадал 7-летний ребенок. Об этом порталу PenzaInform.ru рассказала мать девочки.

Около 15:00 в торговом зале обвалился кусок подвесного потолка из гипсокартона.

«Дочка отделалась сильным испугом и теперь боится ходить в магазин», - уточнила женщина.

По словам горожанки, не покидая места происшествия, она сразу вызвала полицию. Сотрудник приехал и взял показания.

В пресс-службе областного УМВД РФ подтвердили, что соответствующее заявление поступило в правоохранительные органы.

Женщина надеется на компенсацию морального вреда.