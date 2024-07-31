По факту разрушения дома на ул. Пригородной возбудят уголовное дело

31.07.2024 | 19:40

Пензенские следователи возбудят уголовное дело по факту нарушения прав жильцов дома на улице Пригородной в Монтажном. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Дом был построен в 1955 году, однако за его состоянием не следили должным образом. Кровля протекает, конструкции деформированы, в квартирах от сырости образовалась плесень. Кроме того, неоднократно фиксировались обрушения межэтажных перекрытий.

В 2018 году дом признали аварийным, расселение назначили на 2029-й.

Жильцы просили управляющую компанию провести ремонт, однако никаких работ сделано не было. Организация же объявила о том, что в августе этого года расторгает договор.

Обращения в другие инстанции остались без ответа.

«Ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад по указанной ситуации. В СУ СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка», - сообщили в информационном центре СК России.

Руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову поручили представить доклад по возбужденному уголовному делу и уведомить о предварительных и окончательных результатах.