Сетевое издание|18+|Среда|31 июл 2024|23:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

По факту разрушения дома на ул. Пригородной возбудят уголовное дело

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенские следователи возбудят уголовное дело по факту нарушения прав жильцов дома на улице Пригородной в Монтажном. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Дом был построен в 1955 году, однако за его состоянием не следили должным образом. Кровля протекает, конструкции деформированы, в квартирах от сырости образовалась плесень. Кроме того, неоднократно фиксировались обрушения межэтажных перекрытий.

В 2018 году дом признали аварийным, расселение назначили на 2029-й.

Жильцы просили управляющую компанию провести ремонт, однако никаких работ сделано не было. Организация же объявила о том, что в августе этого года расторгает договор.

Обращения в другие инстанции остались без ответа.

«Ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад по указанной ситуации. В СУ СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка», - сообщили в информационном центре СК России.

Руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову поручили представить доклад по возбужденному уголовному делу и уведомить о предварительных и окончательных результатах.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте