Хищение криптовалюты: у троих пензенцев нашли 250 млн рублей

03.07.2025 | 16:04

Троих пензенцев подозревают в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Предполагается, что мужчины (одному - 50 лет, двоим - по 27) разработали и разместили на сайтах вредоносное программное обеспечение для хищения у россиян и жителей зарубежья криптовалюты.

«В процессе обысков по местам их жительства изъято свыше 10 единиц компьютерной техники, 28 мобильных устройств, 24 носителя информации, 34 банковские карты, 4 аппаратных кошелька для хранения криптовалютных активов, 2 физических устройства для хранения так называемых сид-фраз (ключи разблокировки. - Прим. ред.) от криптовалютных кошельков, денежные средства, в том числе в криптовалюте, на общую сумму свыше 250 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе областного УФСБ России.

Ведомством уже инициирован арест банковских счетов, криптовалютных активов, движимого и недвижимого имущества всех фигурантов, полученного преступным путем.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для документирования дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования.