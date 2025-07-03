Криминал

Хищение криптовалюты: у троих пензенцев нашли 250 млн рублей

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Троих пензенцев подозревают в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Предполагается, что мужчины (одному - 50 лет, двоим - по 27) разработали и разместили на сайтах вредоносное программное обеспечение для хищения у россиян и жителей зарубежья криптовалюты.

«В процессе обысков по местам их жительства изъято свыше 10 единиц компьютерной техники, 28 мобильных устройств, 24 носителя информации, 34 банковские карты, 4 аппаратных кошелька для хранения криптовалютных активов, 2 физических устройства для хранения так называемых сид-фраз (ключи разблокировки. - Прим. ред.) от криптовалютных кошельков, денежные средства, в том числе в криптовалюте, на общую сумму свыше 250 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе областного УФСБ России.

Хищение криптовалюты: у троих пензенцев нашли 250 млн рублей

Ведомством уже инициирован арест банковских счетов, криптовалютных активов, движимого и недвижимого имущества всех фигурантов, полученного преступным путем.

Хищение криптовалюты: у троих пензенцев нашли 250 млн рублей

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для документирования дополнительных эпизодов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования.

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Источник — фото ФСБ
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