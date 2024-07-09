В Мокшанском районе охотник убил 7 косуль и получил срок

09.07.2024 | 20:18

В Пензенской области осудили охотника, который незаконно добыл 7 косуль. О вынесенном ему приговоре во вторник, 9 июля, рассказали в региональном минлесхозе.

В январе этого года мужчина застрелил 6 самцов и 1 самку на территории Мокшанского района. Своими действиями он нанес лесному фонду ущерб на 920 000 рублей.

«Лицо, виновное в совершении преступления, установлено и приговорено к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно», - сообщили в пресс-службе министерства.

У мужчины конфисковали карабин, тепловизор и охотничьи лыжи.

Весной этого года задержали другого любителя охоты, жителя Шемышейки. Он убил косулю, разделал тушу, разложил по пакетам, закопал их в снег и уехал. Вечером он вернулся на снегоходе, забрал спрятанное и привез домой. Там-то его с пакетами в руках и задержали сотрудники полиции.