Сетевое издание|18+|Вторник|9 июл 2024|21:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

В Мокшанском районе охотник убил 7 косуль и получил срок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области осудили охотника, который незаконно добыл 7 косуль. О вынесенном ему приговоре во вторник, 9 июля, рассказали в региональном минлесхозе.

В январе этого года мужчина застрелил 6 самцов и 1 самку на территории Мокшанского района. Своими действиями он нанес лесному фонду ущерб на 920 000 рублей.

«Лицо, виновное в совершении преступления, установлено и приговорено к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно», - сообщили в пресс-службе министерства.

У мужчины конфисковали карабин, тепловизор и охотничьи лыжи.

Весной этого года задержали другого любителя охоты, жителя Шемышейки. Он убил косулю, разделал тушу, разложил по пакетам, закопал их в снег и уехал. Вечером он вернулся на снегоходе, забрал спрятанное и привез домой. Там-то его с пакетами в руках и задержали сотрудники полиции.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте