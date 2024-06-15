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Криминал

Зареченка застала любимого с соперницей и отрезала ей клок волос

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28-летняя жительница Заречного стала фигуранткой уголовного дела после того, как застала своего мужчину в недвусмысленном положении.

Женщина вечером пришла в квартиру сожителя на проспекте Мира и увидела шокирующую картину: тот пребывал в объятиях обнаженной женщины.

«На почве ревности она схватила нож, срезала сопернице клок волос и угрожала зарезать 42-летнюю потерпевшую», - пишет портал Zarpressa.ru со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ОВД по Заречному Сергея Яшкина.

Теперь за угрозу убийством горожанке грозит до 2 лет лишения свободы.

Эмоции нередко становятся причиной преступлений в Пензенской области. Так, в Шемышейском районе сельчанин приревновал сожительницу к другу, на некоторое время оставшемуся с ней наедине, и нанес ему несколько порезов ножом. А житель Городищенского района хотел убить гражданскую жену за разговор по телефону: ему показалось, что собеседник – другой мужчина.

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