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Криминал

В Шемышейском районе ревнивец бросился с ножом на старого друга

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42-летний житель Шемышейского района едва не лишился жизни из-за ревности своего 37-летнего друга, к которому приехал в гости.

Мужчины устроили застолье, а когда спиртное закончилось, решили продолжить банкет. Хозяин отправился в магазин за добавкой, а гость остался наедине с его сожительницей.

Вернувшись домой, владелец дома взревновал свою женщину к старому другу. Между мужчинами разгорелась ссора. Младший схватил нож и нанес мнимому сопернику несколько порезов.

Тот обиделся на старого товарища и обратился в полицию. На эмоционального сельчанина возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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