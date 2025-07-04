В Пензе директор не платившей налоги фирмы нажился на ее имуществе

04.07.2025 | 16:34

В Пензе 36-летнего генерального директора обвинили в сокрытии имущества коммерческой организации, у которой были недоимки по налогам.

Компания задолжала более 29 000 000 рублей. Ее имущество должно быть выставлено на торги, чтобы погасить недоимки. Генеральный директор знал об этом и решил воспользоваться ситуацией.

Он продал 3 принадлежавших фирме автомобиля (2 фургона «Лада-Гранта» и 1 Toyota Camry) общей стоимостью 4,6 млн рублей.

Вырученные деньги мужчина не внес на счета организации, а забрал себе.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Пензы, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.