Пензенца осудили за попытку убить человека канцелярскими ножами

16.06.2025 | 10:20

46-летнего пензенца осудили за покушение на убийство 23-летнего знакомого. В попытке лишить того жизни он использовал канцелярские ножи.

Преступление было совершено ночью в октябре 2023 года в квартире на улице Ульяновской.

Мужчины поссорились. В процессе выяснения отношений осужденный вооружился двумя канцелярскими ножами и нанес ими удары в шею и плечо потерпевшего. Здоровью последнего был причинен легкий вред.

«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен до конца, поскольку потерпевший смог убежать из квартиры и ему своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Пензенца приговорили к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима.