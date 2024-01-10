Мать и жена погибших в ДТП на Гагарина обратилась к Бастрыкину

Пензячка выразила недовольство ходом расследования обстоятельств смертельной аварии на улице Гагарина в областном центре.
ДТП случилось 18 марта 2023 года. Столкнулись автобус Iveco и автомобиль Kia Cerato. В результате погиб водитель легковушки, мужчина 1989 года рождения, и его пассажир - мальчик 2015 года рождения. Травмы получили 6 пассажиров автобуса.
Момент ДТП попал в объектив камеры, кадры можно увидеть здесь.
«В информационный центр СК России обратилась жительница города Пензы, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель ее супруга и семилетнего сына», - сообщили в следственном комитете.
До настоящего времени виновник ДТП к ответственности не привлечен. Предварительное следствие по уголовному делу приостановили.
Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя регионального следственного управления Владимира Игнатенкова доклад по итогам проведенных следственных действий и об основаниях принятого процессуального решения.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - добавили в следственном комитете.
Ранее в областной прокуратуре раскрыли подробности случившейся аварии. Столкновение Iveco и Kia Cerato произошло потому, что водитель автобуса не уступил дорогу легковушке.
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