Мать и жена погибших в ДТП на Гагарина обратилась к Бастрыкину

10.01.2024 | 17:07

Пензячка выразила недовольство ходом расследования обстоятельств смертельной аварии на улице Гагарина в областном центре.

ДТП случилось 18 марта 2023 года. Столкнулись автобус Iveco и автомобиль Kia Cerato. В результате погиб водитель легковушки, мужчина 1989 года рождения, и его пассажир - мальчик 2015 года рождения. Травмы получили 6 пассажиров автобуса.

Момент ДТП попал в объектив камеры, кадры можно увидеть здесь.

«В информационный центр СК России обратилась жительница города Пензы, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель ее супруга и семилетнего сына», - сообщили в следственном комитете.

До настоящего времени виновник ДТП к ответственности не привлечен. Предварительное следствие по уголовному делу приостановили.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя регионального следственного управления Владимира Игнатенкова доклад по итогам проведенных следственных действий и об основаниях принятого процессуального решения.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - добавили в следственном комитете.

Ранее в областной прокуратуре раскрыли подробности случившейся аварии. Столкновение Iveco и Kia Cerato произошло потому, что водитель автобуса не уступил дорогу легковушке.