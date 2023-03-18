Момент смертельного ДТП на улице Гагарина попал на камеру

18.03.2023 | 16:04

Видеокамера запечатлела момент столкновения двух транспортных средств, произошедшего в Пензе в субботу, 18 марта.

Ранее стало известно, что на улице Гагарина попали в ДТП микроавтобус и Kia. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

На видеозаписи, размещенной в группе «Пенза live» соцсети «Вконтакте», видно, что иномарка с большой скоростью едет навстречу автобусу, который начинает поворот налево, и врезается ему в правый бок.

На фото, размещенном в телеграм-канале «Пенза Новости», видно, что у иномарки разбита вся передняя часть.

По свидетельствам очевидцев, в автобусе находились дети. Водитель Kia скончался в салоне.