Момент смертельного ДТП на улице Гагарина попал на камеру

Видеокамера запечатлела момент столкновения двух транспортных средств, произошедшего в Пензе в субботу, 18 марта.
Ранее стало известно, что на улице Гагарина попали в ДТП микроавтобус и Kia. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
На видеозаписи, размещенной в группе «Пенза live» соцсети «Вконтакте», видно, что иномарка с большой скоростью едет навстречу автобусу, который начинает поворот налево, и врезается ему в правый бок.
На фото, размещенном в телеграм-канале «Пенза Новости», видно, что у иномарки разбита вся передняя часть.
По свидетельствам очевидцев, в автобусе находились дети. Водитель Kia скончался в салоне.
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