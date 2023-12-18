В Пензе подросток с друзьями устроили диверсии на железной дороге

18.12.2023 | 14:46

Несколько молодых жителей Пензы предстанут перед судом. Им инкриминируются диверсии на железной дороге и преступления против собственности.

Год назад, в декабре 2022-го, четверо пензенцев, одному из которых было 17 лет, другому 18 и еще двум по 24 года, совершили два поджога на Куйбышевской железной дороге.

21 декабря был подожжен релейный шкаф светофора на 713-м километре перегона между станциями Пенза-II и Пенза-I. На следующий день - оборудование контактной сети станции Пенза-II. Ущерб собственнику инфраструктуры составил более 600 тысяч рублей.

Следствие установило, что за день до поджогов несовершеннолетний диверсант получил в мессенджере подробное указание об объектах нападения и подробные инструкции, каким образом изготовить горючую смесь и как себя вести, чтобы не задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщения направлялись ему с абонентского номера, подключавшегося к Сети через украинские серверы.

Поджигателей выявили и задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

«Преступные действия были направлены на разрушение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации», - подчеркнул старший помощник руководителя Центрального МСУ на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Во время следствия обвиняемые частично возместили ущерб.

Выяснилось, что в 2022 году подросток совершил кражи велосипеда, мобильного телефона и игровой приставки, а также мошенническим путем завладел аппаратом сотовой связи.

А один из старших членов группы вместе со своей подругой, студенткой колледжа, в октябре прошлого года сняли деньги с чужого банковского счета.

Сбор доказательственной базы завершен, уголовное дело направлено в суд, сообщили в ЦМСУТ СКР.