Появилась информация о диверсиях на железной дороге в Пензе

14.02.2023 | 10:42

Четыре молодых человека из Пензы якобы устроили диверсии на железной дороге. Они подожгли несколько релейных шкафов, сообщает телеграм-канал Shot.

«По нашим данным, 16-летнему Даниле в соцсетях написал неизвестный и предложил подзаработать: поджечь релейные шкафы на железной дороге. Обещал, что дел там на пять минут, а «гонорар» - аж 40 тысяч рублей. Аноним говорил, что полицейские точно не смогут его вычислить, дал подробную инструкцию, как все грамотно сделать, чтобы не спалиться. Но подросток побоялся идти один и позвал троих приятелей постарше, пообещал поделить деньги. Компания два дня подряд поджигала оборудование на станции и на перегоне в Железнодорожном районе. Но к сбою в движении составов это не привело», - пишет Shot.

Нарушителей закона вычислили, возбуждено уголовное дело.

В региональном УФСБ комментировать эту информацию не стали.

7 февраля в Пензенской области кто-то поджег релейный шкаф на перегоне Грабово - Бессоновка в Бессоновском районе.

На месте обнаружили несгораемые детали оборудования и следы обуви. Из-за ЧП движение поездов было приостановлено.

«Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. По этой причине были задержаны три пассажирских поезда: № 47 Самара - Санкт-Петербург (33 минуты), № 116 Адлер - Томск (38 минут), № 340 Новороссийск - Нижний Новгород (22 минуты)», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в службе корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги.