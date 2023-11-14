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Криминал

Сумма растраты денег в пензенском санатории выросла с 1,5 до 12 млн

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Руководителя одной из оздоровительных организаций Пензенской области обвиняют в крупной растрате.

Первоначально 35-летней женщине инкриминировалось присвоение 1 млн 530 тыс. бюджетных рублей. С октября 2022 года по июнь 2023-го она заключала фиктивные договоры на выполнение различных работ и услуг для нужд санатория, а деньги присваивала себе и тратила как хотела. В частности, за казенный счет отремонтировала и обставила квартиру.

Теперь стали известны и другие факты ее криминальной деятельности. За деньги здравницы она ремонтировала свой автомобиль, покупала товары, оплачивала услуги.

Кроме того, она зарабатывала на «мертвых душах» - трудоустроила в санаторий четырех человек без фактического исполнения ими трудовых обязанностей.

«Ущерб от противоправной деятельности составил 11,74 млн рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

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