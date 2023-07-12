Ремонт квартиры за счет санатория: пензячку подозревают в растрате

12.07.2023 | 14:24

35-летнюю жительницу Пензенской области обвинили в растрате вверенного ей имущества. Речь идет о 1 млн 530 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, женщина занимала руководящую должность в бюджетном учреждении - санатории одного из районов региона. С октября 2022 года по июнь 2023-го она заключала договоры на поставку и изготовление продукции, предметов интерьера, покупала строительные материалы и другие вещи, необходимые для ремонта в ее квартире.

Для этого злоумышленница использовала не собственные средства, а деньги, принадлежащие организации.

Преступную деятельность женщины пресекли сотрудники УФСБ по Пензенской области.

В отношении руководительницы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере).

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФСБ.