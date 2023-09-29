Дело о взятке главврачу в 2,2 млн рублей передали в земетчинский суд

29.09.2023 | 15:19

В Земетчинском районном суде будут рассматривать дело о самой крупной взятке в Пензенской области в 2022 году. 2,2 млн рублей предназначались главному врачу Земетчинской районной больницы.

За такую сумму строительная фирма хотела «купить» заключение медучреждением контракта на капремонт здания и дальнейшее беспрепятственное подписание актов о приемке выполненных работ.

Как сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова, с 15 августа по 12 сентября прошлого года фигурант, тогда занимавший должность главврача, получил от предпринимателя часть обещанных денег - 330 тысяч рублей. Взамен он должен был подписать акт о приемке.

24 ноября главврачу передали 600 тысяч рублей. Именно тогда его, а также одного из взяткодателей задержали правоохранители.

Медика отправили под домашний арест. Строительную фирму, руководитель которой предложил взятку, оштрафовали на 10 млн рублей. Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью свыше 30 млн рублей наложили арест.

«В ходе расследования уголовного дела выявлено еще одно преступление коррупционного характера. С августа по сентябрь 2022 года главный врач районной больницы получил от одного из фигурантов уголовного дела, индивидуального предпринимателя, взятку в виде денег в размере 250 тысяч рублей и оказания ему услуг имущественного характера в виде проведения ремонтных работ в котельной по месту его жительства на сумму 88 тысяч рублей за беспрепятственное подписание акта о приемке выполненных работ по еще одному контракту на выполнение капитального ремонта одного из зданий больницы», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, материалы направили в суд.