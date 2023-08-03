В Пензе возбуждено уголовное дело о развратных действиях в школе

03.08.2023 | 18:19

В Пензе завели уголовное дело на мужчину средних лет. Его подозревают в развратных действиях в отношении девятиклассницы, не достигшей 16-летнего возраста.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», все случилось 1 августа в одной из школ Железнодорожного района. Ученица пришла на отработку, мужчина был привлечен для ремонта образовательного учреждения.

Рабочий решил познакомиться с девушкой, но та ответила отказом, после чего взрослый позволил себе дотронуться до подростка. О насильственных действиях речи не идет.

История получила огласку: один из пользователей рассказал о случившемся на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель администрации Пензы отреагировал на сообщение и пояснил: «В целях пресечения противоправного деяния в отношении обучающейся директор образовательной организации своевременно проинформировал о происшествии правоохранительные органы. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции подозреваемый был задержан».

Уточняется, что договор об оказании услуг по капитальному ремонту школы был заключен с АО «Пензгорстройзаказчик».

«Правонарушитель входил в состав рабочих этой компании. На данный момент делом занимается Следственный комитет», - добавили в мэрии.