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Происшествия

Пензенец сообщил о попытке изнасилования ребенка в школе

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В одной из школ Железнодорожного района Пензы случилось ЧП с ребенком. О нем горожанин Вячеслав Л. рассказал вечером в среду, 2 августа, на странице губернатора во «ВКонтакте».

Как удалось уточнить, все произошло накануне, 1-го числа. Речь идет о девятикласснице.

«Была совершена попытка изнасилования несовершеннолетней девочки, которая находилась в школе на отработке», - заявил пользователь.

По его словам, до ребенка домогался работник, привлеченный для ремонта образовательного учреждения.

«Со слов родителей, дело уже спускают на тормозах, подозреваемого не задержали. Что это происходит?» - возмутился Вячеслав.

Представитель администрации Пензы пояснил: «В целях пресечения противоправного деяния в отношении обучающейся директор образовательной организации своевременно проинформировал о происшествии правоохранительные органы. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции подозреваемый был задержан».

Уточняется, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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