Пензенец сообщил о попытке изнасилования ребенка в школе

В одной из школ Железнодорожного района Пензы случилось ЧП с ребенком. О нем горожанин Вячеслав Л. рассказал вечером в среду, 2 августа, на странице губернатора во «ВКонтакте».
Как удалось уточнить, все произошло накануне, 1-го числа. Речь идет о девятикласснице.
«Была совершена попытка изнасилования несовершеннолетней девочки, которая находилась в школе на отработке», - заявил пользователь.
По его словам, до ребенка домогался работник, привлеченный для ремонта образовательного учреждения.
«Со слов родителей, дело уже спускают на тормозах, подозреваемого не задержали. Что это происходит?» - возмутился Вячеслав.
Представитель администрации Пензы пояснил: «В целях пресечения противоправного деяния в отношении обучающейся директор образовательной организации своевременно проинформировал о происшествии правоохранительные органы. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции подозреваемый был задержан».
Уточняется, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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