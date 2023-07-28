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Криминал

60-летний рыбак из Кузнецкого района оказался на скамье подсудимых

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Житель Кузнецкого района в 60 лет впервые оказался на скамье подсудимых. Его привела туда любовь к рыбалке.

С 17 по 18 мая он с лодки установил сеть в пруду у с. Поселки и выловил 9 серебряных карасей. Вот только делать это в период нереста там, где он происходит, нельзя, как и в принципе использовать сеть.

Российской Федерации в лице Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству был причинен ущерб на сумму 4,5 тыс. рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанин признал вину и возместил ущерб. Ему назначили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Сеть и рыбу суд постановил уничтожить, а металлическую лодку - конфисковать в доход государства.

Ранее сообщалось, что 40-летний житель Сосновоборска также лишился улова, сети и лодки за майскую рыбалку в Кузнецком районе.

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