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Криминал

У жителя Пензенской области отняли лодку за незаконную рыбалку

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40-летний житель Сосновоборска осужден по уголовной статье из-за рыбалки. Она была признана незаконной.

С 12 по 13 мая, в период нереста рыбы, мужчина поймал 7 щук, 1 окуня и 1 линя. Он рыбачил на пруду, который является местом нереста (между с. Поселки и с. Никольское Кузнецкого района). В процессе сельчанин использовал моторно-гребную лодку и ставную сеть.

Своими действиями злоумышленник причинил материальный ущерб России в лице Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству на сумму 14 450 рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанин признал вину и возместил ущерб.

Ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. Ставные сети и пойманную рыбу уничтожили, а лодку и мотор конфисковали в доход государства.

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