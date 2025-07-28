Пензенец будет работать на благо города за вылов рыбы из Суры

30-летнего пензенца наказали за незаконный вылов рыбы в период нереста.
Днем 10 июня этого года молодой мужчина пришел на Суру и, не имея разрешения на отлов, поймал и с помощью специального подъемника достал 11 рыб разных видов.
За добычу биоресурсов в запрещенный период горожанина привлекли к уголовной ответственности.
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов.
«Ущерб окружающей природной среде возмещен в полном объеме», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.
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