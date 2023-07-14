Покалечил детей: бековского водителя поместили под домашний арест

14.07.2023 | 19:32

Суд избрал меру пресечения 36-летнему мужчине, который попал в ДТП с двумя пассажирами 9 и 10 лет в Бековском районе.

Авария случилась 11 июля в поселке Сахзавод, напротив дома № 17 на улице Центральной. Пьяный водитель врезался в бордюр, мопед опрокинулся. Ни на мужчине, ни на детях не было шлемов.

Дети получили травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью, медики госпитализировали их. Сам водитель не оказал им помощи и скрылся с места ДТП (прав у него не было).

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» части 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Вину он признал», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Обвиняемого задержали и по решению суда поместили под домашний арест.