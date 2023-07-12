Два ребенка оказались в больнице из-за пьяного бековчанина

12.07.2023 | 16:14

В поселке Сахзавод Бековского района Пензенской области два ребенка пострадали в ДТП с мопедом.

Авария случилась во вторник, 11 июля, в 15:00 напротив дома № 17 на улице Центральной.

Мопедом RX управлял мужчина 1987 года рождения. «Он допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пассажиры мопеда - мальчики 2012 и 2014 года рождения - получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Оформляя ДТП, сотрудники полиции выяснили, что у водителя нет специального права управления. Зато налицо были признаки алкогольного опьянения.

Ни на самом мужчине, ни на детях не оказалось мотошлемов.

По факту случившегося проводится проверка.

Фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области.