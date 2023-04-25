Пензячка спасла любовника от мужа, вооружившегося двумя ножами

25.04.2023 | 16:37

26-летнему пензенцу грозит срок за покушение на убийство. Жертвой едва не стал любовник его супруги.

Инцидент произошел на улице Бекешской 9 апреля. Горожанин решил навестить жену, которая ушла от него и построила отношения с другим мужчиной. Пензенец узнал, в какой квартире они живут, и позвонил в дверь.

Открыл ему новый возлюбленный супруги. Мужчины поссорились. Во время конфликта гость схватился за нож и ударил им соперника в шею. Вид пущенной крови не остановил агрессора, он нашел еще один нож. Второй удар пришелся в голову.

«Преступный умысел не был доведен до конца, поскольку помешала супруга, пришедшая на помощь потерпевшему. Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Татьяна Махницкая.

Пензенца заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, закрепляют доказательственную базу.

Ранее сообщалось о пензячке, спасшей друга, которого едва не убил вооружившийся ножом знакомый. Женщина сумела оттащить агрессора от его жертвы.