Жительница Пензы сумела предотвратить убийство

20.04.2023 | 15:05

В Пензе 32-летнего местного жителя осудили за покушение на убийство. Он не смог довести дело до конца, так как вмешалась женщина.

Преступление было совершено вечером 1 января. К пензенцу, живущему на улице Ладожской, пришли знакомые, компания стала употреблять спиртное.

В какой-то момент хозяин квартиры повздорил с одним из гостей.

«В ходе словесной перепалки он толкнул потерпевшего на кровать, затем, высказывая угрозы убийством, нанес ему удар туристическим ножом в область шеи. Преступный умысел не был доведен им до конца, поскольку от потерпевшего его оттащила подруга последнего, и мужчине была оказана квалифицированная ​медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд признал горожанина виновным в покушении на убийство и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.