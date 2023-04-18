В Пензенской области из кассы почтового отделения пропало 657 000

18.04.2023 | 17:24

В Пензенской области 46-летнюю сотрудницу отделения «Почты России» подозревают в присвоении чужих денег.

«Установлено, что с марта по июль 2022 года она, используя свое служебное положение, похитила из кассы одного из региональных отделений почтовой связи денежные средства в сумме 657 000 рублей», - сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ России.

Преступление вскрылось, в отношении женщины возбудили уголовное дело.

«Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемой, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - добавили в пресс-службе.

Аналогичный случай имел место и в Пензе, где начальницу отделения почтовой связи наказали за кражу пенсий. Она похитила в общей сложности около 300 000 рублей и получила 3 года лишения свободы условно.