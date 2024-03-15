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Криминал

Появилось видео задержания пензенца, обвиняемого в шпионаже

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В УФСБ России по Пензенской области поделились кадрами задержания и допроса 57-летнего жителя Пензы, который обвиняется в государственной измене в форме шпионажа.

Появилось видео задержания пензенца, обвиняемого в шпионаже

«Злоумышленник в течение 2023 года неоднократно собирал и посредством мессенджера Telegram передавал сведения представителям Вооруженных сил Украины в отношении предприятия, входящего в состав оборонно-промышленного комплекса России, выполняющего государственный оборонный заказ. Злоумышленник выразил готовность оказывать содействие иностранной стороне (Украине) в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», - прокомментировали в управлении.

Появилось видео задержания пензенца, обвиняемого в шпионаже

Пензенец признал вину.

Появилось видео задержания пензенца, обвиняемого в шпионаже

«Я познакомился с представителем украинской то ли армии, то ли разведки; постоянно поддерживали общение в Telegram, в «Одноклассниках». Во время одного из разговоров я передал ему ставшую мне известной информацию об одном из оборонных заводов Пензенской области», - рассказал мужчина.

Появилось видео задержания пензенца, обвиняемого в шпионаже

По данным «Базы», обвиняемый - охранник торгового центра в районе Окружной. Его задержали 14 марта. Пензенцу грозит до 20 лет лишения свободы.

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Источник — видео регионального УФСБ России
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