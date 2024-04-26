В Сердобске женщина разбила бокал о висок сожителя

26.04.2024 | 20:39

46-летняя сердобчанка не стерпела пьяных оскорблений от 32-летнего сожителя и разбила бокал об его голову. Так она стала фигуранткой уголовного дела.

Все случилось вечером 23 марта. Пара выпивала на кухне съемной квартиры на улице Светлой в Сердобске.

«Во время застолья между ними возник конфликт на почве семейно-бытовых разногласий, в ходе которого мужчина высказался в адрес сожительницы нецензурной бранью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Слова сильно задели женщину, державшую в руке бокал. Со злости она ударила им возлюбленного в висок. Посуда разбилась на множество осколков, порезавших обидчику голову.

Скорую раненому вызвала соседка, прибежавшая на крики.

«Причиненный здоровью пострадавшего вред оценен заключением судебно-медицинской экспертизы как легкий», - подчеркнула Светлана Артамонова.

На сердобчанку завели уголовное дело. Она во всем призналась и извинилась перед мужчиной. Они продолжили жить вместе.

Несмотря на примирение, женщине придется ответить перед судом.