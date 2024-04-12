Житель Никольска получил права в Городище, не сдавая экзамен

39-летнего бывшего инспектора МРЭО ГИБДД УМВД России по Пензенской области и 64-летнего директора автошколы обвиняют в незаконной выдаче водительского удостоверения.
Первому инкриминируют превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, второму - подстрекательство к преступлению.
В сентябре 2023 года в Городище инспектор по просьбе директора автошколы за деньги оформил и выдал жителю Никольска водительское удостоверение. Экзамен мужчина не сдавал, рассказали в региональном управлении ФСБ России.
Инспектора и директора задержали, им избрана мера пресечения - запрет определенных действий и домашний арест соответственно.
«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и других лиц, незаконно получивших водительские удостоверения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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