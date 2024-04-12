Сетевое издание|18+|Пятница|12 апр 2024|14:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Житель Никольска получил права в Городище, не сдавая экзамен

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


39-летнего бывшего инспектора МРЭО ГИБДД УМВД России по Пензенской области и 64-летнего директора автошколы обвиняют в незаконной выдаче водительского удостоверения.

Первому инкриминируют превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, второму - подстрекательство к преступлению.

В сентябре 2023 года в Городище инспектор по просьбе директора автошколы за деньги оформил и выдал жителю Никольска водительское удостоверение. Экзамен мужчина не сдавал, рассказали в региональном управлении ФСБ России.

Инспектора и директора задержали, им избрана мера пресечения - запрет определенных действий и домашний арест соответственно.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и других лиц, незаконно получивших водительские удостоверения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте