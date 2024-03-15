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Криминал

В Пензе 58-летний охранник ТЦ передавал информацию на Украину

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В Пензе возбуждено уголовное дело за госизмену. По версии следствия, местный житель передавал на Украину информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе.

По данным «Базы», обвиняемый - 58-летний охранник торгового центра в районе Окружной. Его задержали 14 марта.

В ходе обыска у мужчины изъяли мобильные телефоны. Информацию о местном предприятии оборонно-промышленного комплекса он передавал через Telegram.

Пензенец признал вину. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В январе ФСБ опубликовала видеоролик допроса задержанного жителя Пензенской области, который признался, что с конца ноября 2023 года сотрудничал с польской разведкой и рассчитывал на предоставление политического убежища. Он планировал передавать данные о режимном объекте, на котором работал.

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что эта информация является фейком.

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