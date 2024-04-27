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Криминал

Полиция ищет 3 жителей Пензы, 31 год назад изнасиловавших девушку

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В Карелии раскрыто преступление, совершенное 31 год назад. Его соучастниками были трое пензенцев.

По данным следствия, в октябре 1992 года в подвале дома на улице Калинина в Петрозаводске пятеро мужчин избили и изнасиловали 20-летнюю девушку, а затем скрылись.

По горячим следам преступников найти не удалось, предварительное дознание приостановили. Но в 2023 году на оперативном совещании по вопросам расследования преступлений прошлых лет был подготовлен комплекс дополнительных действий для обнаружения виновных.

После повторного изучения материалов дела, опроса свидетелей и оперативных действий сотрудники уголовного розыска нашли мужчину, который дал значимые для раскрытия преступления показания. В итоге следователи установили подозреваемого. Им оказался 59-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Спустя 30 лет он признался в совершении преступления.

«В октябре 1992 года он, его 31-летний знакомый - житель Карелии и еще трое мужчин, прибывших из города Пензы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подвале жилого дома изнасиловали молодую девушку. В ходе проведения проверки показаний на месте с применением средств видеофиксации обвиняемый показал место совершения преступления», - рассказали в Следственном управлении СК России по Республике Карелия.

Теперь петрозаводчанин предстанет перед судом. Соучастник из Карелии скончался. Уголовное дело в отношении насильников из Пензы выделено в отдельное производство. Оперативная работа по их установлению продолжается.

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Источник — видео СУ СКР по Республике Карелия
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