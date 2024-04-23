Мошенники пугают пензенцев «документами о неразглашении»

23.04.2024 | 16:11

В Пензенской области участились случаи мошенничества в мессенджерах. Причем для усиления психологического воздействия потенциальным жертвам стали присылать документы на «бланках силовых структур».

Основная схема не нова: злоумышленники взламывают личные аккаунты и рассылают текстовые сообщения о необходимости перевода денег на «безопасные счета» различных банков.

«Войдя в доверие, они представляются сотрудниками ФСБ России, МВД России, а также Росфинмониторинга, показывают поддельные удостоверения», - пояснили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Кроме того, свои письма мошенники теперь сопровождают документами на «бланках» вышеназванных структур, обозначенными как «Распоряжение о проведении расследования по факту перевода денежных средств» и «Документ о неразглашении».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», - добавили в пресс-службе.