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Криминал

Мошенники пугают пензенцев «документами о неразглашении»

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В Пензенской области участились случаи мошенничества в мессенджерах. Причем для усиления психологического воздействия потенциальным жертвам стали присылать документы на «бланках силовых структур».

Основная схема не нова: злоумышленники взламывают личные аккаунты и рассылают текстовые сообщения о необходимости перевода денег на «безопасные счета» различных банков.

«Войдя в доверие, они представляются сотрудниками ФСБ России, МВД России, а также Росфинмониторинга, показывают поддельные удостоверения», - пояснили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

Мошенники пугают пензенцев «документами о неразглашении»

Кроме того, свои письма мошенники теперь сопровождают документами на «бланках» вышеназванных структур, обозначенными как «Распоряжение о проведении расследования по факту перевода денежных средств» и «Документ о неразглашении».

Мошенники пугают пензенцев «документами о неразглашении»

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации мошенников и по каждому аналогичному факту обращаться в дежурную службу УМВД России по Пензенской области по телефонам 02 или 112», - добавили в пресс-службе.

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Источник — фото № 2 и 3 областного УФСБ РФ
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