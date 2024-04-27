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Криминал

В Грабове визит отца к ребенку обернулся кражей

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36-летний житель Грабова Бессоновского района обокрал бывшую жену, пока навещал их общего ребенка в ее доме. За это он может лишиться свободы.

5 ноября 2023-го мужчина пришел к экс-супруге, живущей на улице Юбилейной, показался в роли отца, а затем стал собирать свои оставшиеся вещи.

Однако вместе с ними он унес и то, что ему не принадлежало - портмоне женщины с 1 000 рублей и машинку-триммер для стрижки волос стоимостью более 2 500 рублей, которую она купила после развода.

В тот же день хозяйка квартиры заметила, что вещи пропали, позвонила бывшему мужу, не смогла с ним договориться и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники явились к вору домой и изъяли похищенное. Деньги он уже успел потратить на алкоголь и сигареты.

На сельчанина завели уголовное дело. Мужчина во всем признался и возместил ущерб. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее в Кузнецком районе отец украл пособия детей ради уплаты штрафа и новой одежды. Он навещал их в квартире бывшей жены, а после одного из визитов со счетов женщины начали списываться деньги.

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