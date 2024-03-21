В Пензенской области задержали еще одного украинского шпиона

21.03.2024 | 15:10

38-летнего жителя Кузнецка задержали по обвинению в госизмене. Мужчина самостоятельно установил связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и выразил готовность к сотрудничеству.

Кузнечанин передал им сведения о военнослужащих, участвующих в СВО, - как он пояснил в ходе допроса, из личной неприязни.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в форме шпионажа.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в УФСБ России по Пензенской области.

14 марта задержали 57-летнего жителя Пензы, который также обвиняется в государственной измене в форме шпионажа. Он передавал на Украину информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе.