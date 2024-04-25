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Криминал

В Пензе бывший судебный пристав подозревается в преступлении

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В Пензе бывшая сотрудница Октябрьского районного отделения службы судебных приставов стала фигуранткой уголовного дела. Дело расследовало региональное управление ФСБ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пензячке инкриминируется служебный подлог, который она совершила, чтобы уменьшить нагрузку по исполнительным производствам, находившимся у нее в работе.

Материалы переданы в Следственное управление СК России по Пензенской области.

По данным следствия, с октября 2019 года по ноябрь 2022-го судебный пристав-исполнитель работала над взысканием с гражданина в пользу ООО задолженности в размере более 3,8 млн рублей.

Пристав вносила в акты о совершении исполнительных действий ложные сведения. Она указала, что у должника нет имущества, которое можно было бы описать и арестовать. Также она указала, что все положенные действия производила в присутствии понятых.

«В ноябре 2022 года исполнительное производство подозреваемой было прекращено, меры принудительного исполнения отменены, исполнительный лист возвращен взыскателю», - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Татьяна Махницкая.

На пензячку возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Подобную схему служебного подлога в Пензе уже раскрывали. В тот же период времени сотрудница службы решила помочь знакомому, задолжавшему по кредитам свыше 5,8 млн рублей, сохранить имущество. Для этого она отчиталась, что у должника ничего нет и взыскать с него нечего. Суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей и на полгода лишил ее права занимать ряд должностей.

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