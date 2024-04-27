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Криминал

В Бековском районе браконьер спилил дубы и сосны на 7 млн рублей

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В двух районах Пензенской области государственные лесные инспекторы выявили незаконные рубки.

В Городищенском районе злоумышленник спилил осины объемом 3,49 кубометра в Чаадаевском лесничестве. Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 14 тысяч рублей.

Материалы направлены в правоохранительные органы. Полиции предстоит установить виновных и привлечь их к ответственности.

В Бековском районе браконьер вырубил дубы и сосны объемом 32 кубометра в Сердобском лесничестве. Из-за того, что участок леса относится к особо защитным, ущерб был исчислен в 150-кратном размере и составил 6,9 млн руб.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе областного минлесхоза, нарушителя поймали с поличным.

Ранее стало известно, что 41-летний житель Пензы, не имея разрешительных документов, уничтожил в Ахунах 120 деревьев (березы, липы, черемуха, ольха, сосны), 36 кустов орешника и 3 сухостойных ствола на общую сумму более 9,5 млн рублей.

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Источник — фото областного минлесхоза
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