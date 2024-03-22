Обвиняемого в госизмене кузнечанина заключили под стражу

22.03.2024 | 13:08

В пятницу, 22 марта, Ленинский районный суд г. Пензы избрал меру пресечения 38-летнему жителю Кузнецка, который был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц и 29 суток, до 19 мая 2024 года», - сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, кузнечанин самостоятельно установил связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и выразил готовность к сотрудничеству.

Мужчина передал им сведения об участвующих в СВО военнослужащих - как он пояснил в ходе допроса, из личной неприязни. В отношении кузнечанина возбудили уголовное дело по факту госизмены в форме шпионажа.

По той же статье обвиняется 57-летний житель Пензы, задержанный 14 марта. Он передавал на Украину информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе. Мужчине также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей - до 13 мая.