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Криминал

Балаковец притворился девушкой и выманил у пензенца деньги за интим

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В Пензе 35-летний житель города Балаково Саратовской области обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

В июле 2023 года мужчина купил сотовый телефон и сим-карту, а затем опубликовал на интернет-сайте знакомств информацию о предоставлении в Пензенской области интимных услуг.

На объявление откликнулся 24-летний пензенец. Аферист имитировал женский голос, пообещал свидание и потребовал перевести предоплату на высланный в СМС номер счета.

«Вскоре он позвонил клиенту и под предлогом необходимости разблокирования кассы попросил перевести еще денежные средства», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Во время следующего разговора интим-мошенник вновь потребовал денег. Пензенец, который уже перевел около 40 тысяч рублей, отказался платить, пока встреча с девушкой не состоится. После этого балаковец перестал отвечать на звонки.

Теперь он предстанет перед судом в родном городе, куда направлено на рассмотрение уголовное дело. Вину злоумышленник признал, но ущерб так и не возместил.

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Источник — фото pixabay.com
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