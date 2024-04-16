У пензенского предприятия требовали 60 млн за защиту от захвата

32-летний мужчина, представлявшийся сотрудником ФСБ, был задержан сотрудниками ФСБ.
Злоумышленник пытался завладеть 60 млн рублей. Он вышел на связь с генеральным директором регионального предприятия и предложил ему защиту от якобы планируемого рейдерского захвата.
Выдавая себя за работника Федеральной службы безопасности, подозреваемый попросил денег и заявил, что передаст их высокопоставленному должностному лицу.
Довести свой замысел до конца у мужчины не получилось: ему помешали те, чьим коллегой он представлялся.
«Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в Управлении ФСБ России по Пензенской области.
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