У пензенского предприятия требовали 60 млн за защиту от захвата

16.04.2024 | 12:49

32-летний мужчина, представлявшийся сотрудником ФСБ, был задержан сотрудниками ФСБ.

Злоумышленник пытался завладеть 60 млн рублей. Он вышел на связь с генеральным директором регионального предприятия и предложил ему защиту от якобы планируемого рейдерского захвата.

Выдавая себя за работника Федеральной службы безопасности, подозреваемый попросил денег и заявил, что передаст их высокопоставленному должностному лицу.

Довести свой замысел до конца у мужчины не получилось: ему помешали те, чьим коллегой он представлялся.

«Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в Управлении ФСБ России по Пензенской области.