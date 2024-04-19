Житель Пензенской области стал командиром террористов в Сирии

19.04.2024 | 12:42

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали 35-летнего жителя Пензенской области. Он обвиняется в террористической деятельности.

Как сообщила официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Наталья Максимова, пензенец является сторонником радикального ислама. Находясь в Сирийской Арабской Республике, он добровольно стал командиром штурмового подразделения, структурно входившего в террористическую организацию.

Мужчина взаимодействовал с другими группировками, распределял обязанности между подчиненными ему боевиками, планировал операции, в том числе по обороне территории, и руководил ими.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее стало известно, что 23-летний житель Пензенской области хотел внести свой вклад в свержение власти в Сирии и спонсировал террористов. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части срока - в исправительной колонии строгого режима.