Обвиняемому в госизмене пензенцу избрали меру пресечения

15.03.2024 | 18:32

Обвиняемого в государственной измене 57-летнего пензенца заключили под стражу. Такую меру пресечения Ленинский районный суд избрал в пятницу, 15 марта.

Под арестом мужчина пробудет как минимум до 13 мая, уточнили в пресс-службе суда.

«Злоумышленник в течение 2023 года неоднократно собирал и посредством мессенджера Telegram передавал сведения представителям Вооруженных сил Украины в отношении предприятия, входящего в состав оборонно-промышленного комплекса России, выполняющего государственный оборонный заказ. Злоумышленник выразил готовность оказывать содействие иностранной стороне (Украине) в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», - сообщили ранее в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Мужчина признал вину и рассказал, что «познакомился с представителем украинской то ли армии, то ли разведки»; постоянно поддерживал общение с ним в Telegram и «Одноклассниках»; во время одного из разговоров передал секретную информацию.

По данным «Базы», обвиняемый - охранник торгового центра в районе Окружной. Его задержали 14 марта. Пензенцу грозит до 20 лет лишения свободы.