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Криминал

Начальницу отделения почтовой связи в Пензе наказали за кражу пенсий

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В Пензе начальницу отделения почтовой связи признали виновной в хищении денег. На счету женщины два эпизода присвоения вверенных ей средств.

Согласно материалам дела, своим служебным положением горожанка воспользовалась в период с 10 июля 2021 по 28 марта 2022 года. Она взяла из операционной кассы 172 тысячи 479 рублей и 96 копеек, принадлежавших «Почте России», и потратила их на личные нужды.

При этом злоумышленница решила скрыть следы своего преступления и вносила в отчет неправильные сведения о движении денег. Подделанные документы женщина ежедневно отправляла в отдел сопровождения кассовых операций УФПС Пензенской области АО «Почта России».

Также выяснилось, что с 5 января по 22 марта 2022 года начальница похищала пенсии, которые по каким-либо причинам не были вручены получателям. Деньги пензячке отдавали почтальоны, а в единую автоматизированную систему она вносила недостоверные сведения о том, что выплаты были переданы.

Материальный ущерб, причиненный злоумышленницей, составил 118 тысяч 64 рубля и 16 копеек, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Свою вину женщина признала полностью. При вынесении решения суд учел, что она впервые совершила два тяжких преступления, ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности, а также является многодетной матерью и беременна очередным ребенком.

Горожанку приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Пока решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

«За гражданским истцом АО «Почта России» признано право на удовлетворение исковых требований в порядке гражданского судопроизводства», - добавили в пресс-службе.

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